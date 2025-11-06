Ticaret Bakanlığı, posta ve hızlı kargo taşımacılığındaki eşyanın gümrük işlemlerine ilişkin değişiklikler yaptı. Yeni düzenlemelerle, eşya beyanında altılı tarife bilgisi eklendi, işlemler yetkili gümrüklerde yapılacak.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, posta ve hızlı kargo yoluyla taşınan eşyanın gümrük işlemlerine ilişkin düzenlemede değişiklik yaptı.

'Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)' üzerinde yapılan değişiklikler, Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre posta yoluyla gelen eşyanın beyanında artık altılı tarife alt pozisyonu bilgisine yer verilecek.

Hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemleri, taşımacılık türüne göre yetkili gümrük müdürlüklerinde yapılacağı, hava yolu ile taşınan eşyalar havalimanı gümrük müdürlüklerinde, kara yolu ile taşınan eşyalar Bakanlıkça belirlenen gümrük müdürlüklerinde işlem göreceği kaydedildi.

Bu arada konsinye ihracatla ilgili yeni düzenlemeler de getirildi. Konsinye eşya, Bakanlıkça belirlenen muafiyet ve rejim kodu ile proforma fatura eklenerek basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle beyan edilecek. Konsinye eşyanın ihracat tarihinden itibaren 1 yıl içinde kesin satışının yapılması zorunlu olacak ve bu süre uzatılamayacak. Satılamayan eşya, gümrük mevzuatı çerçevesinde geri getirilecek. Geri getirilen eşya ise Tebliğ'in ilgili maddelerine göre işleme tabi tutulacak.