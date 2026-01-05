Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Enerji Verimliliği Haftası'nda yaptığı açıklamada, enerjiyi verimli kullanmanın hem sanayiyi güçlendirdiğini hem de çevreye olan sorumluluğu artırdığını vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda, enerji verimliliğinin sadece tasarruf değil, Türkiye'nin ekonomik ve çevresel geleceği için kritik bir adım olduğunu söyledi.

Bayraktar, enerjiyi verimli kullanmanın sanayicinin maliyetlerini düşürerek rekabet gücünü artırdığını ve sınırlı kaynaklarla daha fazla değer üretmeyi mümkün kıldığını belirtti. Üretimden tüketime her aşamada enerji verimliliğini esas alan bir Türkiye inşa ederken, insana ve çevreye olan sorumluluğun da göz ardı edilmediğini ifade etti.

https://twitter.com/aBayraktar1/status/2008062496146338177

Bakan Bayraktar, paylaşımında, 'Türkiye Yüzyılı'nı, enerji verimliliğini şiar edinen güçlü bir iradeyle Enerji'nin Yüzyılı yapacağız' ifadelerini kullanarak, tüm vatandaşları ulusal enerji verimliliği seferberliğine davet etti.