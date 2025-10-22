Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'a, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er tarafından 'Fahri Hemşehrilik Beratı' takdim edildi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda alınan kararla, deprem sürecinde Malatya'ya verdiği katkı ve kentin yeniden imarı sürecinde sağladığı destek dolayısıyla 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verilmesi kararlaştırılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'a 'Fahri Hemşehrilik Beratı takdim edildi.

Bakan Bak'a Başkan Sami Er tarafından takdim edilen Hemşerilik Beratı, Malatya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen ve Orduzu Spor Salonu'nda oynanan Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana voleybol takımları arasındaki 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası final maçı öncesinde verildi.

'BAKANLARIMIZ MALATYA'MIZA BÜYÜK DESTEK VERİYOR'

Önemli bir günü yaşadıklarını dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Seçim döneminde 'Malatya'mızı spor şehri yapacağız' dedik. Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, Gençlik ve Spor Bakanımız Malatya'mıza büyük destek veriyor. Malatya'mızda büyük bir seferberlik var. Konutlarımız yükseliyor, sene sonunda teslim edeceğiz. Bir taraftan da gençlik, spor ve eğitime büyük önem veriyoruz. Bakanımıza ne zaman gitsek Malatya'mıza her zaman destek verdiler; 2,5 milyarlık yatırım yapıldı. Takdire şayan bir yatırım. Birçok noktaya spor kompleksi ve spor salonları yapılıyor. 2026 yılında da yeni yerleşim yerlerine spor kompleksleri yapacağız. İnönü Üniversitesi karşısında 'Spor Köyü' projemiz olacak. Projelerimizi yapıp, bakanımıza göndereceğiz. Bakanımız, 'Ne projeniz varsa yapmaya hazırız' dedi. Malatya halkı adına Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza Malatya'ya katkılarından dolayı teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ise 'Malatya Malatya bulunmaz eşin. Sizleri seviyoruz' diyerek, maç öncesinde iki takıma da başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'aMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er tarafından 'Fahri Hemşehrilik Beratı' takdim edildi.