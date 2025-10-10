Otomotiv sanayisinin kalbi Bursa; hız, teknik beceri ve heyecanın birleştiği, otomobil sporlarının gözde serisi Baja'nın Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Baja Resital, Bursa'da muhteşem bir organizasyonla başladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) tarafından, Resital Türkiye Gayrimenkul ana sponsorluğu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Baja Resital'in seremonik startı, Sur Yapı Marka AVM önünden gerçekleştirildi

Yoğun ilgi gören seremonik startta yarış severler, araçları yakından inceleme fırsatı bulurken, sporcularla da bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

Seremonikstartın verilmesiile birlikte yarış severler, 3 gün boyunca adrenalin ve heyecan dolu muhteşem bir organizasyona tanıklık edecek.

BURSA'DA ŞEHRİN SESİ DEĞİŞİYOR

Bu arada Bursa'nın üç ilçesinde, üç gün boyunca gerçekleşecek olan Baja Resital, farklı 5 etaptan oluşacak.Yarışta 26 otomobil ve 52 sporcu mücadele verecek.

Toplamda 200'ün üzerinde kişi görev yapacağı dev organizasyon, 12 Ekim 2025 Pazar akşamı saat 18:15'te Aloft Hotel'de düzenlenecek olan ödül töreni ile son bulacak.

Törende, zorlu parkuru başarıyla tamamlayan şampiyonlar ödüllerini alacak.

Etapların ilki, sıralama turu olarak 6 km'lik Demirci-Dağyenice arasında olacak. Cumartesi Günü Gürsu Dışkaya köyünden start alacak ekipler, Gürsu Ericek Göleti mevkiinde oluşturulan özel seyirci etabında teknik yeteneklerini sergileyerek, zorlu mücadeleye devam edecekler.

3. Gün, Demirtaş Barajı'ndan ilk otomobilin sabah saat 10.30'da start alacağı yarış, Gürsu Dışkaya mevkinde son bulacak.