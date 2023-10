Bahçeşehir Koleji’nin öğretmenleri eğitim yönetiminde uzmanlaşmak, liderlik yeteneklerini geliştirmek ve kariyerlerini bir üst basamağa taşımak için tam burslu “Yönetici Yetiştirme Programı” eğitimi alacak. Teorik ve online olarak 14 hafta eğitim alacak farklı kampüslerden 20 öğretmen geleceğin eğitim liderleri olacak.

Eğitimde yenilikçi uygulamalara öncülük yapan Bahçeşehir Koleji, bu kez de öğretmenlerine yüksek lisansla kariyerlerini geliştirme fırsatı sağladı. Türkiye genelinde 153 kampüsü bulunan Bahçeşehir Koleji’nin başvuruda bulunanlar arasından kabul edilen farklı kampüslerden 20 öğretmen Bahçeşehir Üniversitesi’nin (BAU) akademik desteğiyle tam burslu yüksek lisans eğitimi alacak. Öğretmenler “Yönetici Yetiştirme Programı” ile karar verme, kaynakları etkili kullanma, birimler arası iş birliğini sağlama, etkili iletişim kurma, başkalarını etkileme ve ölçüt belirleme gibi yönetim süreçleriyle ilgili yeterliklerini geliştirecek. Stratejik liderlik ve eğitim yönetimde uzmanlaşmalarını sağlayacak, kariyer yapacakları, kişisel gelişim gereksinimlerini karşılayacakları eğitimde öğretmenler Bahçeşehir Koleji’nde Okul Müdürü olan meslektaşlarının katılacağı seminerlerle de vaka çalışmaları yapacak.

“GELECEĞE HAZIRLIYORUZ”

Bahçeşehir Koleji olarak öğretmenlere sağladıkları yüksek lisans programına çok önem verdiklerinin altını çizen Genel Müdür Özlem Dağ, “Kurucusu öğretmen olan, yıllardır Türkiye’nin dört bir tarafında eğitim sektöründe faaliyet gösteren bir kurum olarak öğretmenlerimizi en değerlilerimiz olarak görüyor ve her yönden destekliyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi ile başlattığımız yüksek lisans programı çerçevesinde öğrencilerimizin eğitim hayatlarında en güçlü faktör olan öğretmenlerimizin birer lider olarak yetişmesi ve kariyer yolculuklarında yeni kazanımlar edinmeleri için onlara önemli bir fırsat sunuyoruz.

Öğretmenlerimizi, öğrencilerimizde olduğu gibi tam donanımlı olarak geleceğe hazırlıyoruz. Aldıkları eğitimler sonucunda, öğretmenlerimizin Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılı hedeflerine ulaştıracak öğrenciler yetiştireceklerine olan inancım tamdır.” diye konuştu.

YENİLİKÇİ VİZYON

Eğitime 1994 yılında Bahçeşehir’de kurulan ilk kampüsünde başlayan Bahçeşehir Koleji, bugün Türkiye’nin 65 ilinde bulunan 153 kampüsünde 160 bine yakın öğrenciye eğitim veriyor. Türkiye’de STEM eğitimini uygulayan ilk eğitim kurumlarından olan Bahçeşehir Koleji; Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM), Yapay Zekâ Okuryazarlığı, Master 6, Master Junior, Master First, Çift Dilli Eğitim gibi eğitim modelleri, Kodlama ve Robotik, Together, Sosyal Takip Programı (STP) gibi eğitim uygulamaları ile eğitimdeki yenilikçilik vizyonunu sürdürüyor. Bünyesinde bulundurdu Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri ile geleceğin teknolojisine yön verecek, ülkemizi küresel ölçekte teknoloji liderleri arasında

konumlandıracak genç bilim insanlarını yetiştiriyor.