Sabancı Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu 2023 Üstün Başarı Ödülleri kapsamında Üniversite-İş Dünyası İş Birliği Ödülü’ne layık görüldü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen ödül töreninde Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve proje yürütücüsü Doç. Dr. Adnan Kefal’a ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

“2023-2024 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni” 9 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşti. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Başkanı Erol Özvar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarının ardından, YÖK tarafından “bireysel, kurumsal, özel alan ve özel” olmak üzere dört kategoride verilen “Yükseköğretim Kurulu 2023 Üstün Başarı Ödülleri” de sahiplerini buldu. Kurumsal Ödüller kapsamında Üniversite-İş Dünyası İş Birliği Ödülü Sabancı Üniversitesi’ne verildi.

TÜBİTAK 1505 Üniversite Sanayi İşbirliği programı kapsamında desteklenen, Sabancı Üniversitesi yürütücülüğünde müşteri kurum Teknorot Otomotiv Ürünleri Sanayi Tic. A.Ş. firması işbirliğinde gerçekleştirilen, Mühendislik ve Doğa Bilimler Fakültesi Doç. Dr. Adnan Kefal’in proje yürütücüsü olduğu “Otomotiv Süspansiyon Salıncak Kolunun Kompozit Malzemeden Üretimine Yönelik Tasarım, Analiz ve Optimizasyon Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Deneysel Doğrulanması” başlıklı proje için yapılan başvuru sonucunda Sabancı Üniversitesi ödüle layık görüldü.

Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (SU-TÜMER) başarıyla tamamlanan proje, otomotiv parçalarının kompozitten üretimi için yenilikçi tasarım-analiz-optimizasyon yöntemlerinin geliştirilmesini, kompozit salıncak kolunun prototip üretimini ve Fiber Bragg Grating (FBG) sensörlerinin, mekanik testler sırasında gerçek zamanlı gerinim verilerini toplamak ve şekil algılama gerçekleştirmek için kompozit salıncak kolu içerisine yerleştirilmesi teknolojilerini kapsamaktadır.