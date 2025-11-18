Eskişehir'in yeni üretim merkezi konumundaki ESSAN Sanayi Sitesi, güçlü bir altyapıyla üretime hazırlanıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), bölgede yürüttüğü kapsamlı altyapı yatırımıyla sanayi tesislerine güvenli, sürdürülebilir ve uzun ömürlü içme-kullanma suyu ile kanalizasyon altyapısı kazandırdı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Bölgedeki sanayi parsellerinin su ihtiyacını kesintisiz karşılamak için 6.696 metre uzunluğunda içme ve kullanma suyu hattı imal edildi. Altyapıda 160 mm, 110 mm ve 63 mm çaplarında yüksek yoğunluklu polietilen borular tercih edilerek hem dayanıklılık hem de uzun ömürlü bir iletim sistemi oluşturuldu. Her bir parsel için abone bağlantı hatları tamamlanarak üretim tesislerinin su temininde yüksek verimlilik hedeflendi.

5.534 METRELİK KANALİZASYON ALTYAPISI

Sanayi üretiminin sağlıklı bir çevresel altyapı üzerinde ilerlemesi amacıyla 5.534 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı imal edildi. 300 mm ve 400 mm çaplarında entegre contalı beton borular kullanılarak yüksek sızdırmazlık ve uzun kullanım ömrü sağlandı. Kanalizasyon sisteminin düzenli işletimi için 75 adet muayene bacası yerleştirildi. Ayrıca parsellerin ana hatlara bağlantısını sağlayan parsel bacaları da tamamlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen yatırımla ESSAN Sanayi Sitesi'nin güçlü bir altyapı ağına kavuştuğunu belirterek, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin kentin üretim gücünü geleceğe taşıyan yönetim anlayışı doğrultusunda altyapı yatırımlarına devam edeceklerini vurguladı