CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda artan fiyatlara dikkat çekerek, Bursa'dan Türkiye'ye açılan Köfteci Yusuf'un iftar menüsü fiyatını övdü. 400 TL'lik menüyü 'örnek bir uygulama' olarak değerlendiren Sarıgül, Ticaret Bakanlığı'na da 'madalya' önerisinde bulundu.

BURSA (İGFA) - Ramazan ayı dolayısıyla restoran fiyatları ve iftar menülerine yönelik kamuoyunda süren tartışmalara CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, önemli bir tespitte bulundu.

Özellikle temel yemek fiyatlarındaki artışa vurgu yapan CHP'li Sarıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, 'Bir işkembe çorbası bile 500 TL iken, Köfteci Yusuf bu yıl iftar menüsünün 400 TL olacağını açıkladı. Ticaret Bakanlığı bu adama madalya takmalı' ifadelerini kullandı.

Bir işkembe çorbası bile 500 TL iken,

Köfteci Yusuf bu yıl iftar menüsünün 400 TL olacağını açıklandı.



Ticaret Bakanlığı bu adama madalya takmalı. pic.twitter.com/aIPEvEY5uP — Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) February 20, 2026