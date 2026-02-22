Anahtar Parti tarafından Nilüfer İlçe Başkanlığı hizmete açıldı. Gerçekleşen açılışa Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Anahtar Parti İl Başkanı Fikret Aslan, ilçe başkanı Öner Sevinç ve protokolden çok sayıda kişi katılım gösterdi.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Anahtar Parti'nin İlçe Başkanlığı binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Anahtar Parti İl Başkanı Fikret Aslan, İlçe Başkanı Öner Sevinç ve çok sayıda davetli katıldı.

'MERKEZ SİYASETİ VE ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM'

Açılışta konuşan İlçe Başkanı Öner Sevinç, Ramazan ayının manevi atmosferine vurgu yaparak Nilüfer'de yeni bir siyasi anlayışı kurumsallaştırmak istediklerini söyledi. Sevinç, ilçe başkanlığının farklı görüşlerden vatandaşlara açık olacağını belirterek, merkez siyaseti, sağduyu ve rasyonel çözümler üzerine bir siyaset anlayışı benimsediklerini ifade etti.

Nilüfer'de uzun yıllardır iki kutuplu bir siyaset anlayışının hakim olduğunu savunan Sevinç, bu ayrışmayı reddettiklerini dile getirdi. İnançlar, Cumhuriyet değerleri ve Atatürk ilkelerinin birlikte korunması gerektiğini vurgulayan Sevinç, siyasetin ideolojik tartışmalar yerine proje, liyakat ve ortak akıl üzerinden yürütülmesi gerektiğini söyledi. İlçe başkanlığının Nilüfer ve Bursa için hayırlı olmasını temenni etti.

Anahtar Parti İl Başkanı Fikret Aslan ise konuşmasında Nilüfer'de uzun süredir tek taraflı bir siyasi ortam olduğunu savundu. Partinin ilçe teşkilatıyla birlikte bu durumu değiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Aslan, Nilüfer'de kentleşme ve altyapı sorunlarına dikkat çekti. Aslan, Bursa Ovası'nda artan yapılaşmanın kente zarar verdiğini belirterek plansız büyümenin altyapı ve trafik sorunlarını artırdığını söyledi. Anahtar Parti kadrolarının göreve gelmesi halinde ekolojik kentler ve yeni kent merkezleri oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU: 'PARTİMİZİ HİZMET İÇİN AÇIYORUZ'

Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu da konuşmasında Ramazan ayına ve birlik mesajlarına vurgu yaptı. Partinin amacının siyasi kavga değil, memlekete hizmet etmek olduğunu ifade eden Ağıralioğlu, Türkiye'nin kaynaklarının doğru yönetilmesi gerektiğini söyledi. Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin toplumun tüm kesimlerine hitap eden bir anlayışla hareket ettiğini belirterek, ülkenin daha güçlü, adil ve demokratik bir yapıya kavuşması için çalışacaklarını dile getirdi. Aile yapısının korunması, ekonomik refahın artırılması ve devlet kurumlarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Ağıralioğlu, seçimlere kadar sahada çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Açılış töreni, yapılan konuşmalar sonrasında kurdele kesimiyle sona erdi.