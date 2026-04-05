SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Bahar Koşusu, Sapanca Gölü kıyısındaki Huzur Koridoru'nda gerçekleştirildi. 9 farklı kategoride, 700 sporcunun katıldığı organizasyon, büyük heyecana sahne oldu. Katılımcılar, Sapanca Gölü manzarası eşliğinde koşmanın keyfini yaşadı.

YOĞUN KATILIM

Etkinliğe ayrıca İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Boz, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Ayşe Tuğba Burucu, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Atilla Aydoğan ve çok sayıda sporsever katılım sağladı.

MANZARA EŞLİĞİNDE KOŞTULAR

Toplumda spor bilincini artırmak, her yaştan vatandaşı aktif yaşama teşvik etmek ve baharın tadını sporla buluşturmak amacıyla düzenlenen koşuda yarışmacılar, Sapanca Gölü manzarası eşliğinde koşmanın keyfini yaşadı.

REKABET, EĞLENCE VE DAYANIŞMA

Huzur Koridoru'nda ilk kez düzenlenen Bahar Koşusu, doğayla iç içe parkuru ve geniş katılımıyla Sakarya'da sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu. Organizasyonda rekabetin yanı sıra eğlence ve dayanışma da ön plana çıktı.

BU TÜR ORGANİZASYONLARI ARTIRARAK SÜRDÜRECEĞİZ

Yarışlara katılan herkese teşekkür eden Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, 'Büyükşehir Belediyemizin yeni hizmete sunduğu Huzur Koridoru'nda böyle anlamlı bir organizasyonda vatandaşlarımızı ağırlamak bizim için çok kıymetli. Spor şehri Sakarya'da bu tür etkinlikleri artırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Pazar günü vakit ayırarak organizasyonumuza katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum' dedi.

BU TABLO MOTİVASYON KAYNAĞI

İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Boz ise, 'u yıl ilk kez düzenlenen 1. Bahar Koşusu'nda sizlerle bir araya gelmemize katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Sakarya'nın bir spor şehri olduğunu bu tür organizasyonlarla hep birlikte daha iyi görüyor ve yaşıyoruz. Yoğun katılım, doğru bir iş yaptığımızın en güzel göstergesidir. Ortaya çıkan bu tablo bizleri daha büyük ve kapsamlı organizasyonlar için motive ediyor. İnşallah ilerleyen süreçte daha geniş katılımlı etkinliklerde yeniden buluşuruz. Organizasyonda emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar olmak üzere tüm ekibine, il temsilciliğimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum' dedi.

Yoğun katılımla gerçekleşen organizasyon, sporcular ve izleyiciler için unutulmaz anlara sahne olurken, yarışlarda derece girenler madalya ve hediyelerle ödüllendirildi.