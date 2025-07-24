Tarımsal kalkınmayı sağlamak için çiftçiye yönelik destekleri artıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın Balyalı üreticilere ilk defa dağıttığı yüzde 100 hibeli Badalan fasulyesi tohumları toprakla buluştu.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın çiftçiyi üretime teşvik etmek ve tarımsal kalkınmayı sağlamak için Balyalı çiftçilere ilk defa yüzde 100 hibeli olarak dağıttığı Badalan fasulyesi tohumları toprakla buluştu. Dünya Çiftçiler Günü’nde dağıtılan bin 500 kilogram Badalan fasulyesi tohumları Sınırlı Sorumlu Dörtyol Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri tarafından 272 dekar alanda yetiştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ekiminden hasadına kadar her anlamda destek sağladığı Badalan fasulyesi tohumları, toprağın bereketini artırdı. Başkan Akın’a sağladığı desteklerden dolayı teşekkür eden Balyalı çiftçiler, “Mahsuller çok verimli ve kaliteli. Emeğimizin karşılığını aldığımız için mutluyuz.” diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.

AKIN: “ÇİFTÇİLERİMİZE BEREKETLİ BİR SEZON DİLİYORUM”

“Köylerimizde ekilmedik toprak bırakmayacağız” diyerek toprağını terk eden çiftçilere umut olan Başkan Akın, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimizin daima yanındayız. İlk kez yüzde 100 hibeyle Badalan fasulyesi tohumu dağıttık ve yüksek kaliteli ürünlerin hasadı başladı. Çiftçilerimizin mutluluğu bizleri de mutlu ediyor. Tarım ve hayvancılığın merkezi olan memleketimizde üretimi geliştiriyor, çiftçimize her türlü desteği sağlıyoruz. Ben, tüm çiftçilerimize verimli ve bereketli bir sezon diliyorum.” ifadelerini kullandı.