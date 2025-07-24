Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ürgüp’ün yeni Kaymakamı Ömer Coşkun’a hayırlı olsun, Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul’a da nezaket ziyaretinde bulundu.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ürgüp Kaymakamlığına atanan Kaymakam Ömer Coşkun’u makamında ziyaret ederek yeni görevini tebrik etti. Ziyaret sırasında Başkan Arı, Kaymakam Coşkun’a yeni görevinde başarı dileyerek bir süre sohbet etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ziyaret kapsamında “Kaymakam Coşkun’un Ürgüp’e önemli ve kalıcı hizmetler sunacağına yürekten inanıyorum. Görevinde üstün başarılar diliyorum” dedi.

Daha sonra Ürgüp Belediye Başkanlığını ziyaret eden Başkan Arı, makamda kendisini ağırlayan Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul ile bir süre sohbet ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aktardı ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Ürgüp Hükümet Konağı’nda karşılaştığı Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş ve Ürgüplü vatandaşlarla da sohbet eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, misafirperverlikleri sebebiyle Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun ve Belediye Başkanı Ali



