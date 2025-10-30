Azerbaycan Milli Kahramanlarını Tanıtma İçtimai Birliği Başkanı Elşen Uluhanlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümünde kardeşlik vurgusu yaparak, 'Ya İstiklal, Ya Ölüm' ruhunun ortak miras olduğunu söyledi.

Serdar AKYOL / AZERBAYCAN (İGFA) - Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Kahramanlarını Tanıtma İçtimai Birliği Başkanı Elşen Uluhanlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesini hatırlatan Başkan Uluhanlı, Türkiye'yi barış, kalkınma ve demokrasinin meşalesi olarak nitelendirdi.

KARDEŞLİK VURGUSU

'Biz bir millet, iki devletiz' sözünü hatırlatan Uluhanlı, Nuri Paşa'nın Bakü kurtarışından Karabağ Zaferi'nde Türkiye'nin desteğine uzanan tarihi bağları vurgulayarak, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ve 44 günlük Vatan Muharebesi'ndeki ortak kahramanlık ruhunu 'kutsal miras' olarak tanımladı.

Şuşa Beyannamesi'ni müttefikliğin nişanesi olarak gösteren Elşen Uluhanlı, Türkiye-Azerbaycan birliğinin bölgede kalıcı barış ve refahın teminatı olacağını belirtti. Uluhanlı, mesajında, 'Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti! Yaşasın Azerbaycan-Türkiye Kardeşliği!' ifadeleriyle Türk milletine huzur ve refah diledi.