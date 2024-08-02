"Anayasa Mahkemesinin internet sitesi erişime kapatıldı" iddialarının dezenformasyondan ibaret olduğu açıklandı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesinin erişime kapatılması söz konusu olmadığının altı çizildi.

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Anayasa Mahkemesinin internet sitesi erişime kapatıldı" iddiası doğru olmadığı belirtilen açıklamada, "Bazı basın yayın organlarının da yoğunluk nedeniyle yaşanan bu sorunu, "Anayasa Mahkemesinin kararıyla" ilişkilendirmeye çalışarak manipülasyon yaptığı tespit edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/88 esas sayılı kararının ardından internet trafiğindeki yoğunluk nedeniyle siteye bir süredir erişim sağlanamamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.