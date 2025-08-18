CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın’da düzenlenen mitingin ardından sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Mitingin yankıları devam ederken Özel, Aydın’ın iradesine sahip çıktığını vurgulayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a meydan okudu.AYDIN (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aydın'da Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleşen miting sonrası çarpıcı bir paylaşım yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sandık çağrısında bulundu.

“Efelerin diyarı Aydın. Zalimin yoluna minnet etmeyen, minnet edeni affetmeyen Aydın” diyerek kente övgüde bulunan CHP lideri Özel, Aydın’ın iradesinin oyları çalıp başka partiye geçenlerde değil, meydandaki halkta olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben, “Bir kapkaççıyı yanına alıp bu şehri aldım sanan Erdoğan’a sesleniyorum: Yüreğin varsa Aydın’a sandık istiyorum!” dedi.

Özel, paylaşımında, Aydın’ın CHP’ye olan desteğini ve irade gasbına karşı duruşunu vurgulayarak, siyasi tartışmalara yeni bir boyut kattı.

Aydın’dayız! Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle beraberiz. https://t.co/NpAAgdHXqn— Özgür Özel (@eczozgurozel) August 18, 2025