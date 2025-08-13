CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun 14 Ağustos’ta AK Parti’ye katılacağı ve rozetini AKP Ganal Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre CHP’li Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanları da AK Parti’ye geçecek. Kulisleri sallayan bu iddialar sonrası Başkan Erdoğan AK Gençlik Kampı’nda yaptığı konuşmada “Ne kadar Aydın var burada göreyim” sözleriyle yeni katılımları işaret etti..

AKP'ye geçeceği konuşulan Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla belediye çalışanlarından CHP üyeliklerini iptal etmeleri istendiği de iddia edildi.

Ankara kulisleri Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP'li üç belediye başkanının AKP'ye geçeceğini konuşuyor. CHP kulislerinde istifalar doğrulanırken sabah saatlerinde gündeme bomba gibi WhatsApp konuşmaları düştü. Çerçioğlu'nun CHP üyeliğinden istifaları istediği öne sürüldü.

Gazeteci Barış Pehlivan, Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının WhatsApp konuşmalarından kare paylaştı.

Konuşmalarda bir kişi "CHP üyeliğinden istifa edelim, ekran görüntüsünü bana gönderin" dedi. Gruptaki bazı isimler ne olduğunu anlayamazken "İstifa edin diyorlar ediyoruz, başkanın talimatı, grupta görmeyen arkadaşlar varsa birbirinizi arayın" ifadeleri kullanıldı.

"SIKINTILI BİR DURUM VAR AMA PARTİ ÜYELİĞİ ŞU AN DEVAM EDİYOR"

Pehlivan daha sonra CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'le görüşmesini aktardı. Zeybek, “Aydın’a gidiyorum, orada yöneteceğiz süreci. Sıkıntılı bir durum var ama parti üyeliği şu an devam ediyor.” dedi. Zeybek, istifa edeceği ve AKP’ye geçeceği söylenen diğer ilçe belediye başkanlarını dair de "Hepsiyle teker teker görüşeceğim" ifadesini kullandı.

"NE KADAR AYDIN VAR BURADA GÖREYİM"

Öte yandan Başkan Erdoğan AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda konuşurken yarın partiye yeni katılımların olacağını bildirdi. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılacağını iddiaları sonrası Başkan Erdoğan kendisine seslenen gençlere, "Ne kadar Aydın var burada göreyim. Aydın'ı bir göreyim bakayım Aydın'ı." diyerek partiye yeni katılımlara ilişkin ipucu verdi.