Aybüke Albere, önceki akşam İstanbul Oda Venge'de sahne aldı. Her hafta olduğu gibi, mekanı hınca hınç dolduran Albere dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.İSTANBUL (İGFA) - Soğuk algınlığı dolayısıyla 40 derece ateşle yatan Aybüke Albere günler öncesinden rezervasyon yaptıran seyircisine saygısından dolayı doktor gözetiminde sevenlerinin karşısına çıktı.

Öncesinde vitamin yüklü bir serum alarak enerjisini toplayan Aybüke Albere “Show must go on, yani gösteri devam etmeli. Sahne aşkım ve seyircime sevgim o kadar büyük ki buna hastalık falan engel olamaz” diye konuştu.

Aybüke Albere tüm coşkusuyla sahneye çıktı ve izleyicilerine keyifli anlar yaşattı.