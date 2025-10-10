Sinan Ateş cinayeti ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan sanlılardan biri olan Serdar Öktem cinayetine ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. İfadeleri tamamlanan 2'si çocuk, 9 şüpheli için tutuklama talep edildi. Mahkeme heyeti 2'si çocuk 9 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. Zanlılardan 4 kişi adli kontrol ile serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, avukat Serdar Öktem’in Şişli Büyükdere Caddesi’nde, Boğaziçi Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesine ilişkin 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9’u hakkında “tasarlayarak öldürme”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlamalarıyla tutuklama talep edildi.

Savcılığın talebini değerlendiren Sulh ceza hakimliği, 2’si çocuk 9 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. Zanlılardan 4 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

ÖTKEM İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN BİLGİLER

Öktem, eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş’in 30 Aralık 2022’de öldürülmesine ilişkin tutuklanan 18 kişiden biriydi.

Ekim 2024’te davada karar açıklanırken ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım’ suçlamasıyla yargılanan Öktem’in dosyası ayrılmış, 12 Haziran’da şartlı tahliyesine karar verilmişti.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de hüküm giyen ya da kovuşturması devam eden şahıslardan özellikle Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem'in can güvenliğinin sağlanması gerektiğini mahkeme heyetine ilettiğini söyledi.