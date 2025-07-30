Portekiz'de 15-25 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenen Eurosurf 2025 – Avrupa Dalga Sörfü Şampiyonası'na katılan Hatay Sörf Merkezi sporcuları Haydar Esmer ve Kenan Doğru, Türkiye adına önemli bir başarı elde etti .HATAY (İGFA) - Portekiz'in ünlü sörf noktalarından Santa Cruz'da düzenlenen Eurosurf 2025 – Dalga Sörfü Şampiyonası bu yıl da yetenekli sporcuları bir araya getirdi. Şampiyonaya Türkiye'den çeşitli sporcular katılırken, Hatay Sörf Merkezi'nden Haydar Esmer ve Kenan Doğru, bu prestijli organizasyonda ülkemizi temsil etti.

Haydar Esmer, şampiyonada ilk turu geçerek Türkiye Sörf tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Avrupa'nın 10-15 yıllık deneyime sahip profesyonel sörfçüleriyle yarışan Haydar, sergilediği performansla dikkat çekti ve Türkiye adına Avrupa sahnesinde umut verici bir adım attı. Kenan Doğru ise deneyimli rakipleri karşısında büyük bir mücadele sergiledi ve 18 yaş altı diğer sporcular için ilham kaynağı oldu. Bu başarı, Hatay Sörf Merkezi'nin 2028 ve 2030'da gerçekleşecek 18 yaş altı Eurosurf Juniors Şampiyonaları için de neler başarabileceğine dair önemli bir motivasyon kaynağı oldu.



Hatay Sörf Merkezi'nin kurucularından Deniz Toprak, “Sadece 1-2 yıldır sörf yapan sporcularımızın bu seviyede mücadele etmesi bile başlı başına bir başarı. Haydar'ın elde ettiği sonuç bize geleceğe dair büyük motivasyon oldu. Kenan, farklı ülkelerden yaşıt rakiplerini izleyerek aldığı motivasyonla sörfteki performansını 1-2 sene ilerletti. Hataylı gençlerle bu yolculuğu sürdürmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.