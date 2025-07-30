TransAnatolia, bu yıl 15. kez motor sporları tutkunlarını Türkiye’nin eşsiz coğrafyasında bir araya getirmeye hazırlanıyor. 30 Ağustos – 6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek yarış, Bursa’dan start alacak ve Bolu’da sona erecek.BURSA (İGFA) - TransAnatolia’da Raid, profesyonel sporcu lisansıyla yarışmak istemeyen ama yarış atmosferinin bir parçası olmayı arzulayan, kendi 4x4 aracıyla özel bir maceraya çıkmak isteyenler için tasarlanan özel bir kategori.

Bu kategoride katılımcılar, zamana karşı yarışmak yerine rotayı takip ederek adrenalinle harmanlanmış bir deneyim yaşıyor.

4x4 araçlara ekstra teknik modifikasyon yapmadan katılım sağlanan yarışta, navigasyonla yönlendirilen, güvenlik ve organizasyon desteğiyle güçlenen bir rota izleniyor.

Her gün farklı bir coğrafyada, farklı bir deneyim sunan raid kategorisinde, takım ruhunu yaşamak ve aynı hedefe birlikte ilerlemek mümkün.

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar konuyla ilgili olarak; “Yıllardır ralli ruhunun içinde olmayı hayal eden ama “yarışmak” istemeyenler için Raid’in büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. TransAnatolia’nın gerçek zamanlı takibi, teknik desteği, güvenlik ağı ve profesyonel organizasyonuyla katılımcılar, zorlu koşullarda yol alırken kendilerini yalnız hissetmiyor. Yarışın doğasında yüksek hızlar ve zorlu etaplar kadar, dayanışma ve yol arkadaşlığı da var. Raid, bu yönüyle macera tutkunlarının yanı sıra birlikte yol almayı, birlikte başarmayı ve her gün yeni bir manzarayla uyanmayı seven herkes için güçlü bir çağrı niteliğinde" diye konuştu.