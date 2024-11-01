Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) öncü tahminlerine göre, Avro Bölgesi yıllık enflasyonunun Ekim ayında, Eylül ayındaki yüzde 1,7 seviyesinden yüzde 2,0’a yükselmesi bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Avro Bölgesi Yıllık Tüketici Enflasyonu Ekim ayında yüzde 2,0 olarak gerçekleşti.

Avro Bölgesi enflasyonunun temel bileşenlerine bakıldığında, hizmetlerin yüzde 3,9 ile en yüksek yıllık orana sahip olması beklenirken, bunu yüzde %2,9 artışla gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,5 artışla enerji dışı sanayi malları ve yüzde 4,6 azalışla enerji takip etti.