İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşıma sokulan 'yeni banknotlardan Atatürk'ün kaldırıldığı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Paylaşımların dijital manipülasyon olduğu ve resmi bir karara dayanmadığı bildirildi.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan 'yeni basılan banknotların üzerinden Atatürk resminin kaldırıldığı' yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

Merkezden yapılan açıklamada, söz konusu içeriklerin herhangi bir resmi karar ya da yetkili kurum açıklamasına dayanmadığı, dijital olarak üretilmiş manipülatif paylaşımlar olduğu belirtildi. İddiaların daha önce de yalanlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca, bölgesel gelişmelerin yoğunlaştığı dönemlerde kamuoyunu yanıltmaya ve toplumsal hassasiyetler üzerinden algı oluşturmaya yönelik bu tür içeriklerin kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulabildiğine dikkat çekilerek, vatandaşların resmi kaynaklar dışındaki paylaşımlara itibar etmemesi gerektiği vurgulandı.