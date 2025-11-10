Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 81 ildeki okullarda düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, Atatürk ve vatan sevgisine ilişkin mesajlarını yerleştirdikleri fidanları toprakla buluşturdu.

ANKARA (İGFA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği değerlere sahip çıkmak, vatan sevgisi ve millet bilincini güçlendirmek amacıyla 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü, anlam ve amaç bütünlüğü içinde ele alınarak fidan dikim etkinlikleriyle birleştirildi.

81 ildeki okullar tarafından tüm eğitim kademelerinde öğrenci, öğretmen ve velilerin gönüllü katılımı esas alınarak 'Atatürk'ten İlhamla Yeşil Vatan' sloganıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler öncesinde okullarda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında bayraklar yarıya indirildi.

'Doğayı korumanın vatanı korumak' olduğu vurgulanan etkinliklerde öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve vatan sevgisine ilişkin duygu ve düşüncelerini yansıtan mesaj kartlarını, diktikleri fidanlara yerleştirdi.

Etkinliklere aileleriyle katılan minik öğrenciler, küreklerle toprağı kazarak fidanları yerleştirdi, ardından Atatürk'ün fotoğraflarını, 'Ormansız ve ağaçsız toprak vatan değildir.' ve 'Çevreyi korumak aklın gereğidir.' sözlerinin yazılı olduğu kartları fidanlara astı. 'Diktiğimiz ağaçlar senin gibi ölümsüz olsun!', 'Emanetin emin ellerde!', 'Ata'mı seviyorum!' yazılı kartların fidanları süslediği etkinliklerde bazı öğrenciler ise Atatürk'e yazdıkları mektupları, toprakla buluşturdukları fidanlara yerleştirdi.