Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 13 üniversiteye yeni rektör ile yeni kurulan Milli Eğitim Akademisi’ne başkan ve YÖK üyeliğine yaptığı atamalar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 13 üniversiteye yeni rektör atamaları yapıldı. Üniversitelerin yönetim kadrolarında önemli değişikliklere işaret eden karara göre ataması gerçekleştirilen rektörler ve üniversiteler şöyle oldu:
- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi: Prof. Dr. İlhami Gülçin
- Ardahan Üniversitesi: Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu
- Artvin Çoruh Üniversitesi: Prof. Dr. İbrahim Aydın
- Batman Üniversitesi: Prof. Dr. İdris Demir
- Beykoz Üniversitesi: Prof. Dr. İsmail Burak Küntay
- Kırklareli Üniversitesi: Prof. Dr. Rengin Ak
- Pamukkale Üniversitesi: Prof. Dr. Mahmud Güngör
- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi: Prof. Dr. Turgay Uzun
- Kilis 7 Aralık Üniversitesi: Prof. Dr. Zekeriya Akman
- Hakkari Üniversitesi: Prof. Dr. Musa Gençcelep
- Gümüşhane Üniversitesi: Prof. Dr. Oktay Yıldız
- Çağ Üniversitesi: Prof. Dr. Murat Koç
- Bitlis Eren Üniversitesi: Prof. Dr. Necmettin Elmastaş
Öte yandan, aynı kararnamede Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyeliğine İbrahim Şenel’in atandığı duyurulurken, kısa bir süre önce kuruluşu gerçekleşen Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı'na Cevdet Vural’ın getirildiği kaydedildi.
Kaynak: igf