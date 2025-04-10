Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 13 üniversiteye yeni rektör ile yeni kurulan Milli Eğitim Akademisi’ne başkan ve YÖK üyeliğine yaptığı atamalar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 13 üniversiteye yeni rektör atamaları yapıldı. Üniversitelerin yönetim kadrolarında önemli değişikliklere işaret eden karara göre ataması gerçekleştirilen rektörler ve üniversiteler şöyle oldu:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi: Prof. Dr. İlhami Gülçin

Prof. Dr. İlhami Gülçin Ardahan Üniversitesi: Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu

Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu Artvin Çoruh Üniversitesi: Prof. Dr. İbrahim Aydın

Prof. Dr. İbrahim Aydın Batman Üniversitesi: Prof. Dr. İdris Demir

Prof. Dr. İdris Demir Beykoz Üniversitesi: Prof. Dr. İsmail Burak Küntay

Prof. Dr. İsmail Burak Küntay Kırklareli Üniversitesi: Prof. Dr. Rengin Ak

Prof. Dr. Rengin Ak Pamukkale Üniversitesi: Prof. Dr. Mahmud Güngör

Prof. Dr. Mahmud Güngör Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi: Prof. Dr. Turgay Uzun

Prof. Dr. Turgay Uzun Kilis 7 Aralık Üniversitesi: Prof. Dr. Zekeriya Akman

Prof. Dr. Zekeriya Akman Hakkari Üniversitesi: Prof. Dr. Musa Gençcelep

Prof. Dr. Musa Gençcelep Gümüşhane Üniversitesi: Prof. Dr. Oktay Yıldız

Prof. Dr. Oktay Yıldız Çağ Üniversitesi: Prof. Dr. Murat Koç

Prof. Dr. Murat Koç Bitlis Eren Üniversitesi: Prof. Dr. Necmettin Elmastaş

Öte yandan, aynı kararnamede Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyeliğine İbrahim Şenel’in atandığı duyurulurken, kısa bir süre önce kuruluşu gerçekleşen Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı'na Cevdet Vural’ın getirildiği kaydedildi.