ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle partililerle birlikte gittiği Anıtkabir’de, Atatürk’ü “Yere diz vurarak” selamladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda partililerle birlikte gittiği Anıtkabir’deki selamlama şeklinin Türk töresinde en ulu Ata’ya yapılan bir saygı ifadesi olduğu öğrenildi.

ATA Partili arkadaşları ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret eden Zeybek, Atatürk’e olan saygı ve sevgisini Türk geleneklerine uygun olarak gösterdi. Anıtkabir’e gelen ziyaretçilerin büyük ilgisi ile karşılaşan Zeybek, yaptığı hareketin Türk töresine göre “En ulu Ata’ya karşı yapılan bir saygı ifadesi” olduğu söyledi.

Türk Töresine göre, diz vurma ile selamlama en ulu ataya yapılır. Bu hareketi yapacak kişinin önce sol ayağını ileri atarak “L” pozisyonuna getirmesi, sonra da sağ dizini kırarak yere değdirilmesinin ardından başını hafifçe öne eğerek selamlama işlemini tamamlaması gerekir.