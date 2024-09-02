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Yangının çıkış sebebini araştıran polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İtfaiyenin yaptığı müdahale sonrası söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Düzce merkezde park halindeki hafif ticari araç, bilinmeyen bir sebepten ötürü çıkan yangında küle döndü. Semih ŞAHİNŞAH / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de merkez Akınlar Mahallesi 2630 Sokak üzerinde park halindeki 34 PYL 79 plakalı hafif ticari araçta bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.

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