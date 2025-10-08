Gökyüzü gözlemleri, deney şovları, sanal gerçeklik ve yaratıcı atölyelerle dolu AstroFest, 11 Ekim'e kadar Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlediği 'AstroFest Gaziantep Bilim Şenliği' kapılarını açtı. 8-11 Ekim 2025 tarihleri arasında Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen şenlik, bilimin ve teknolojinin büyüleyici dünyasını dört gün boyunca Gazianteplilerle buluşturuyor.

Sabah 09.00'dan gece 23.00'e kadar sürecek etkinlikler; gökyüzünün derinliklerine yolculuktan yaratıcı atölyelere, sahne programlarından sergilere kadar geniş bir içerik sunuyor. Bilim merkezinin iç ve dış alanlarında kurulan stantlar ve etkinlik noktaları, her yaştan ziyaretçiye farklı deneyimler yaşatmayı hedefliyor.

GÖKYÜZÜ GÖZLEMLERİNDEN SANAL GERÇEKLİĞE

AstroFest'te bilim ve teknoloji meraklıları, teleskoplarla gökyüzü gözlemleri yaparak gezegenleri ve yıldızları yakından inceleme fırsatı buluyor. Bilimsel deney şovlarıyla fizik, kimya ve biyoloji alanlarındaki temel prensipler eğlenceli bir şekilde sunuluyor. Tematik atölyeler ise çocuklar ve gençler için hem öğretici hem de yaratıcı etkinlikler hazırlıyor.

Ziyaretçiler, sanal gerçeklik uygulamalarıyla evrenin derinliklerine interaktif bir yolculuk yaparken seçkin sergilerle de bilimsel gelişmelerin izini sürebilecek. Ayrıca sahne programları ve söyleşilerle alanında uzman isimler, merak edilen sorulara yanıt verecek ve bilimin farklı dallarına dair ilham verici bilgiler paylaşacak.

BİLİMİN IŞIĞINDA BİR KEŞİF SERÜVENİ

Şenlik boyunca Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nin bahçesi ve kapalı alanları festival havasına bürünerek katılımcılara bilim dolu bir atmosfer sunuyor. Çocuklardan yetişkinlere kadar tüm ziyaretçiler için hazırlanan program, bilimin eğlenceli ve erişilebilir yüzünü sergilemeyi amaçlıyor.