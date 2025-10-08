İstanbul'da Maltepe Belediyesi, Sosyal Etkileşim ve Destek Merkezi (SEDEM) ile Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Psikoloji Anabilim Dalı arasında yapılan iş birliği kapsamında, SEDEM'de görev yapan uzman personele yönelik kapasite geliştirme eğitim programı başlattı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Maltepe ilçesinde 13 hafta boyunca devam edecek olan eğitimlerde, 'Bağımlılık yapan maddeler nelerdir?' ve 'Erken müdahale ve önleme stratejileri' gibi birçok konu ele alınacak.

SEDEM bünyesinde görev yapan psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve sosyologlar, bağımlılıkla mücadele alanında edindikleri bilgi ve tecrübeyle mesleki donanımlarını geliştirecek.

Maltepe Belediyesi yetkilileri, gerçekleştirilen bu iş birliğiyle toplumda bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalığı artırmayı ve erken müdahale süreçlerini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.