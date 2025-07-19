Başkent genelinde birleşik çalışan atık su (kanalizasyon) ve yağmur suyu hatlarını ayrıştırma çalışması yürüten Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Ankara için büyük önem taşıyan “Macun Havzası Atık Su ve Yağmur Suyu Projesi”ni hayata geçiriyor.ANKARA (İGFA) - ASKİ Genel Müdürlüğü, Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) ve İller Bankası Genel Müdürlüğü ortaklığında hayata geçirilecek olan “Macun Havzası (Yenimahalle-Keçiören) Atık Su ve Yağmur Suyu Projesi” kapsamında ilk kazma vuruldu.

Ankara’nın Çankaya’dan sonra nüfus bakımından en kalabalık 2 merkez ilçesi Keçiören ve Yenimahalle’nin gelecek 30 yıldaki atık su ve yağmur suyu altyapı ihtiyaçlarını çözecek proje için 27 Aralık 2024’te ihale yapıldı. Özellikle Yenimahalle’nin İvedikköy ve Çiğdemtepe Mahalleleri ile Keçiören’in Yükseltepe ve Ovacık Mahallelerine hizmet edecek projenin bitiş tarihi Temmuz 2027 olarak planlandı.

Keçiören ilçesi Ovacık bölgesinden başlayarak, Yenimahalle’den geçerek Ankara Çayı’na kadar uzanacak çevre dostu proje, 550 milyon liraya mal olacak. Proje çerçevesinde 7 kilometre atık su ve 4 kilometre yağmur suyu hattı inşa edilecek.

Yenimahalle ve Keçiören ilçelerini kapsayan, 2 yıl içinde bitirilmesi planlanan proje ile bölgeye 7 kilometre atık su, 4 kilometre de yağmur suyu hat imalatı yapılacak.

800 bin kişilik nüfusu doğrudan, milyonları ise dolaylı etkileyecek proje, aşırı yağışlarda bölgede yaşanan sel riskini ortadan kaldıracak. Ayrıca birleşik çalışan hatlar nedeniyle Macun Deresi ve Ankara Çayı’nın kirlenmesini önleyerek ekolojik dengeyi koruyacak.