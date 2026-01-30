ASFAT, 2025 yılı savunma sanayii ihracat performansıyla Askeri Deniz Platformları Ürün Grubu'nda Türkiye birincisi olurken, toplam savunma ihracatında da 7'ncilik ödülüne layık görüldü.

ANTALYA (İGFA) - Türk savunma sanayiinin ihracat alanındaki yükselişi ödüllerle taçlanmaya devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde, Türkiye İhracatçılar Birliği ile Türk Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği iş birliğinde Antalya'da düzenlenen 5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı, önemli başarıların duyurulduğu bir organizasyona sahne oldu.

Konferans kapsamında, ASFAT (Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.), Askeri Deniz Platformları Ürün Grubu 2025 Yılı İhracat Birincisi oldu.

Ayrıca ASFAT, Toplam Savunma İhracatı kategorisinde Türkiye 7'ncisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Ödüller; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Demiroğlu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla gerçekleştirilen törende takdim edildi.

Askeri Deniz Platformları Ürün Grubu İhracat Birinciliği Ödülü, ASFAT adına Genel Müdür Prof. Dr. Mustafa İlbaş tarafından alındı. Törende ayrıca ASFAT'a Toplam Savunma İhracatı'nda 7'ncilik ödülü de verildi.

ASFAT'tan yapılan paylaşımda, elde edilen başarıların kamu kurumları, sektör paydaşları ve akademi iş birliklerinin bir sonucu olduğuna dikkati çekilerek, 'Daha güçlü bir Türkiye için savunma sanayiinde üretmeye, ihracatı artırmaya ve küresel rekabet gücümüzü yükseltmeye kararlılıkla devam edeceğiz' mesajı verildi.