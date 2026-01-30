Bunlar da ilginizi çekebilir

Durum kavşakta kısa süreli trafik yoğunluğuna yol açarken, olayın ardından bölgede bulunan sürücüler, söz konusu kavşakta benzer durumların sıkça yaşandığını, yetkililerin bu tür trafik ihlallerine karşı önlem alması gerektiğini kaydetti.

Diğer sürücülerin kornayla yaptığı uyarılara aldırış etmeyen kamyonet sürücüsü, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte ışıkta bekleyen araçların arasına kaynak yaparak girdi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Kervan mevkisinde bulunan ışıklı kavşakta, sola dönüşün serbest olduğu yolda yeşil ışıkta bekleyen araçların önüne geçmek isteyen bir kamyonet sürücüsü, sola giden araçların önünü keserek trafiği kilitledi.

Düzce'nin Kervan mevkinde meydana gelen olayda, kamyonet sürücüsü, yeşil ışıkta sola giden araçların önünü keserek trafiğin durmasına neden oldu. Diğer sürücüler sıkça yaşanan bu ihlallere karşı yetkililerin önlem almasını istedi.

