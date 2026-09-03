Aselsan Konya ile Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında, gençlerin mesleki deneyim kazanmalarını ve çalışma hayatına hazırlanmalarını desteklemek amacıyla İşbaşı Eğitim Programı (İEP) kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

KONYA (İGFA) - Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunlarına yönelik programda katılımcılar, eğitim hayatında edindikleri bilgi ve becerileri Aselsan Konya bünyesinde uygulama ve geliştirme imkânı bulacak. Programla, gençlerin mesleki yetkinliklerinin artırılması ve istihdama geçişlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Çiftci: 'Mesleki eğitimi istihdamla buluşturuyoruz'

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Önder Çiftci, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde, 'İŞKUR olarak iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine ve özellikle gençlerimizin çalışma hayatına daha güçlü bir şekilde hazırlanmasına önem veriyoruz.' dedi.

İşverenlerle gerçekleştirilen iş birliklerinin, gençlerin mesleki deneyim kazanmalarının yanı sıra işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne ulaşmalarına da katkı sunduğunu belirten Çiftci, 'Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak mesleki eğitimi istihdamla buluşturan çalışmalarımızı sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

Özsoy: 'Nitelikli insan kaynağı, sürdürülebilir üretimin temelidir'

Aselsan Konya Genel Müdürü Serhan Özsoy ise şu değerlendirmelerde bulundu:

'Nitelikli insan kaynağı, sürdürülebilir üretimin temelidir. İŞKUR ile imzaladığımız protokolle gençlerimizin mesleki deneyim kazanmalarını ve savunma sanayiimizin gerektirdiği yetkinlikleri geliştirmelerini hedefliyoruz.

Bu yaklaşımımız, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde yürütülen Millî Yetkinlik Hamlesi Projesi'nin mesleki ve teknik eğitime yönelik stratejik hedefleriyle de örtüşüyor. İş birliği dolayısıyla Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne teşekkür ediyor, iş birliğimizin gençlerimiz ve sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum.'