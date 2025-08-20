Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, hızla artan nüfus ve yoğun göçün etkisiyle büyüyen Konyaaltı ilçesinin içme suyu ihtiyacını güvence altına almak için bugüne kadar toplam 837 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Konyaaltı’nın 39 mahallesinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İçme suyu altyapısı olmayan bölgeler ile altyapısı ekonomik ömrünü tamamlayan alanlarda kapsamlı yenileme çalışmaları yapılıyor.

2019–2025 ARASINDA 837 MİLYON TL’LİK YATIRIM

ASAT, 2019–2025 yılları arasında Konyaaltı ilçesinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla önemli projelere imza attı. Bu dönemde ilçeye toplam 837 milyon 275 bin 996 TL tutarında içme suyu yatırımı gerçekleştirildi.

Yatırımlar sayesinde eskiyen ve ekonomik ömrünü tamamlayan hatlar yenilenirken, yeni yerleşim alanlarının da içme suyu ihtiyacı karşılandı. Ayrıca bu süreçte altyapısı olmayan bölgeler de içme suyu şebekesine dahil edilerek, ilçede kesintisiz ve sağlıklı su hizmeti sunulması sağlandı. Yapılan çalışmalar, Konyaaltı’nın altyapı standardını yükselterek uzun vadeli bir içme suyu güvenliği oluşturdu.