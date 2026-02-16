Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları'na damga vurdu.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, Türkiye Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları'nda elde ettiği başarıyla göz doldurdu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları, 13-15 Şubat tarihleri arasında Antalya'nın Alanya'da gerçekleşti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 85 kilometre olarak düzenlenen Büyük Erkekler Yol Yarışında, Büyükşehirli Ahmet Can Akpınar, 3. sırada bitişe ulaştı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Güvenlik tedbirleri sebebiyle 14 Şubat programının iptal edildiği yarışların son gününde de Konya Büyükşehir Belediyespor kürsüden inmeyerek alkış topladı.

Genç Erkeklerde Muhammed Emir Emişci altın madalya kazanırken, yarışı ikinci sırada bitiren Göktürk Yüzerler ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Büyükşehir Belediyespor, Büyük Erkeklerde de yine aynı başarıyı elde etti. Ramazan Yılmaz altın, Mustafa Tarakcı gümüş madalya kazanırken sarı siyahlı takım bu klasmanda kürsüde ikinci sırayı elde etti.