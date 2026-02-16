2026 Avrupa Bisiklet Başkenti seçilen Konya'da, Velespit Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi; şehir bisiklet kültürünü geçmişten geleceğe taşıyan bir merkez kazandı.

KONYA (İGFA) - Konya, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanını alırken, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Velespit Müzesi de törenle açıldı.

Açılış programı, Konya Panorama Müzesi'nde başlayan ve Kılıçarslan Meydanı'nda tamamlanan bisiklet sürüş etkinliği ile başladı. Etkinliğe Konya Valisi İbrahim Akın, milletvekilleri, belediye başkanları, ACES Başkanı Gian Francesco Lupatelli ve şehirdeki bisikletseverler ile milli bisikletçiler katıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, törende yaptığı konuşmada, şehrin 680 kilometreyi aşan bisiklet yolu ağıyla dünyada örnek gösterildiğini vurguladı. Başkan Altay, 'Bisikleti bir ulaşım tercihi olmanın ötesine taşıyarak bir şehir kültürüne dönüştürdük. Türkiye'de bir ilk olan Bisiklet Tramvayımız, Akıllı Bisiklet Ulaşım Sistemimiz ve paylaşımlı elektrikli bisiklet altyapımız, çevreci ve sürdürülebilir şehir anlayışımızın somut göstergelerindendir. Velespit Müzesi ise bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmamız açısından büyük önem taşıyor' dedi.

Velespit Müzesi, Konya'da bisiklet kültürüne adanmış ilk müze olma özelliğini taşıyor. Müzede, ziyaretçilerin özellikle çocukların katılımıyla etkileşimli etkinlik alanları bulunuyor ve bisiklet tarihinden ilham verici unsurlar sergileniyor. Başkan Altay, 'Velespit Müzesi'ni şehrimizin hafızasına emanet ediyoruz. Meydan Evleri ve çevresindeki alanlarla birlikte bölge, şehrin cazibe merkezlerinden biri hâline gelecek' ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekilleri Latif Selvi ve Mehmet Baykan da konuşmalarında, Konya'nın bisiklet sporunda Türkiye'de öncü şehir olduğunu ve ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde edilen başarılarla şehrin adının bisikletle özdeşleştiğini belirtti.

Avrupa Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES) Başkanı Gian Francesco Lupatelli ise Konya'nın bu alanda Avrupa'nın lider şehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak, Başkan Altay'a 2026 yılı Bisiklet Başkenti unvanını tescil eden belgeyi takdim etti. Bu belge ile Başkan Altay, 2031 yılına kadar seçilecek Avrupa Bisiklet Başkenti adaylarının belirlenmesinde söz sahibi olacak.

Açılışın ardından 42 bisikletsever çekilişle bisikletle ödüllendirilirken, protokol üyeleri Velespit Müzesi'ni gezerek bilgi aldı. Etkinlikler, şehrin bisiklet kültürüne verdiği önemi ve Avrupa Bisiklet Başkenti unvanının Konya'ya kazandırdığı prestiji bir kez daha gözler önüne serdi.