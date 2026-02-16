Milliler, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Sırbistan ile deplasmanda 27 Şubat, evinde ise 2 Mart'ta karşılaşacak.
İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Basketbol Federasyonu, A Erkek Milli Takımımızın FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçları öncesi 18 kişilik aday kadrosunu açıkladı.
Milliler, 27 Şubat Cuma günü TSİ 21.00'de deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
Ay-Yıldızlılar, ikinci karşılaşmalarını ise 2 Mart Pazartesi günü 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Sırbistan'ı ağırlayacak.
Açıklanan kadroda yer alan oyuncular, hem saha performansları hem de Dünya Kupası yolunda milli takım hedeflerine katkı sağlamak için hazırlıklarını sürdürecek.