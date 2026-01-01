Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaşanan çığ felaketinde ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetmişti. Bugün yapılan arama kurtarma çalışmalarında ise ikinci çobanın cansız bedenine ulaşıldı.

ARTVİN (İGFA) - Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen çığ felaketiyle ilgili resmi açıklama, Artvin Valiliği tarafından paylaşıldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Artvin Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalara; AFAD, JAK, UMKE, Jandarma Komando, Karayolları, İl Özel İdaresi, Ardanuç Belediyesi, ÇAK, HOPAK ve ŞAKUT ekipleri katıldı. Toplamda 145 personel, 19 araç ve 6 iş makinesi ile bölgede yoğun bir arama kurtarma faaliyeti yürütüldü.

BİR KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Zorlu koşullara rağmen sürdürülen çalışmalar sonucunda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

GÜVENLİK NEDENİYLE ARA VERİLDİ

Valilik açıklamasında, hava koşulları ve güvenlik riskleri nedeniyle saat 17.20 itibarıyla arama kurtarma faaliyetlerine geçici olarak ara verildiği, çalışmaların yarın sabah yeniden başlayacağı belirtildi.

Kamuoyuna yapılan duyuruda, arama kurtarma faaliyetlerinin üçüncü çoban için aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

https://twitter.com/artvinvaliligi/status/2006746271567196313