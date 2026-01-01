Düzce'nin Yığılca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde alerjik reaksiyon geçiren 64 yaşındaki hasta, 112 Acil Sağlık ekiplerinin kar paletli ambulansla gerçekleştirdiği operasyonla hastaneye ulaştırıldı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, özellikle yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerinde ulaşımı güçleştiriyor. Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak amacıyla teyakkuza geçen 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri, kar engelini paletli araçlarla aşıyor.

Edinilen bilgiye göre, Yığılca ilçesine bağlı Aydınyayla Köyü'nde yaşayan 64 yaşındaki bir vatandaşın alerjik reaksiyon geçirdiği ihbarı üzerine Yığılca 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekipleri harekete geçti.

Normal ambulansların ilerleyemediği karlı ve kapalı yollar nedeniyle bölgeye tam donanımlı 'kar paletli ambulans' sevk edildi.Zorlu kış şartlarına rağmen köye ulaşmayı başaran sağlık ekipleri, hastaya olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk müdahalenin ardından paletli ambulansa alınan hasta, güvenli bir güzergah üzerinden Yığılca Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Hastanede tedavi altına alınan 64 yaşındaki vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, il genelinde etkili olan kar yağışına rağmen acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için tüm birimlerin görev başında olduğunu, paletli ambulansların kış boyunca kırsal bölgelerde aktif olarak kullanılmaya devam edeceğini bildirdi.