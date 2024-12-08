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Vali Ergün, kapalı yol dolayısıyla ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.

Yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Dr. Ergün, heyelan sonrası çalışmaların bölgede titizlikle sürdüğünü, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini açıkladı.

Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık Tüneli çıkışında saat 03.15'te meydana gelen heyelan dolayısıyla Artvin-Rize Uluslararası Karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Heyelan sonrası bölgedeki çalışmaları titizlikle yerinde inceleyen Vali Dr. Turan Ergün, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi. ARTVİN (İGFA) - Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, ulaşıma kapanana Karadeniz Sahil Yolu'nda incelemelerde bulundu.