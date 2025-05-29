Artvin Valisi Turan Ergün’ün katılımlarıyla; Valiliğimiz ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) arasında, Artvin’in altyapı ve eğitim alanlarındaki kapasitesini artırmayı amaçlayan projelere yönelik protokollerin imza töreni gerçekleştirildi.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Demirel ve İl Millî Eğitim Müdürü Fahri Acar’ın da yer aldığı tören, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nda düzenlendi.

2025 yılı içerisinde DOKAP’ın Artvin’e 8 projede toplam 81,7 milyon TL destek sağladığını ve bugün imzalanan Yeşil Yol Projesi kapsamındaki yol iyileştirme ile eğitim alanındaki projenin toplam bedelinin 49 milyon TL olduğunu belirten Vali Ergün, emeği geçen herkese teşekkür ederek projelerin hayırlı olması temennisinde bulundu.