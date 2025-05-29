Konya Büyükşehir Belediyesi ve SKAL International Konya Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen “Konya Turizmine İz Bırakanlar” temalı Turizm Buluşmaları’na uluslararası alanda faaliyet gösteren büyük bir otel zincirinin Genel Müdürü Rıza Elibol konuk oldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve SKAL International Konya Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen Turizm Buluşmaları, önemli turizm insanlarını sektörle buluşturmaya devam ediyor.

“Konya Turizmine İz Bırakanlar” temasıyla gerçekleştirilen programda uluslararası alanda faaliyet gösteren büyük bir otel zincirinin Genel Müdürü Rıza Elibol, Turizm Buluşmalarının konuğu oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürlüğü’nden yetkililer, SCALL İnternational Konya Şube Başkanı Fatih İşkin ile şehirdeki turizm ve otel sektörünün önde gelen temsilcilerinin bir araya geldiği programda, Elibol deneyimlerini ve sektöre dair görüşlerini paylaştı.

Konya’nın turizm potansiyeli başta olmak üzere birçok konunun ele alındığı etkinlikte, sürdürülebilir turizm, marka şehir olma vizyonu ve uluslararası pazarlara açılım gibi konular ön plana çıktı.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Turizm Buluşmaları kapsamında düzenlediği programlar önümüzdeki dönemde de farklı konuklarla devam edecek.