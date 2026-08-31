TMMOB Gemi Mühendisleri Odası (GMO), 30 Ağustos 2026'da Girne açıklarında alabora olan FİLO JET isimli yüksek hızlı yolcu gemisine ilişkin bir açıklama yayımladı.

ANKARA (İGFA) - Gemi Mühendisleri Odası'ndan yapılan yazılı açıkalmada, KKTC Girne'den Taşucu'na sefer yapan gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat bulunduğu, kazada can kayıpları ve yaralanmalar meydana geldiği anımsatılarak, Türkiye ve KKTC makamlarının koordinasyonunda arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

'KESİN YARGILARA VARILMAMALI'

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dileğinde bulunulurken, GMO olarak kazanın kesin nedeninin henüz bilinmediğini, o nedenle resmi teknik ve idari incelemeler tamamlanmadan kesin değerlendirmeler yapılmaması gerektiğinin altını çizdi. Oda yazılı açıklamasında, soruşturma sürecinde özellikle yüksek hızlı yolcu gemilerinde meyil ve stabilite, su geçirmezlik bütünlüğü, bölmelendirme, hasar sonrası stabilite ve yüzebilirlik gibi teknik unsurların titizlikle incelenmesi gerektiği belirtildi.

HSC CODE VE DENETİM VURGUSU

Açıklamada ayrıca, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün HSC Code standartlarına uyumun önemi hatırlatıldı. Tasarım aşamasındaki sertifikasyonun tek başına yeterli olmadığı, geminin işletme ömrü boyunca yapılan tadilatlar, ağırlık değişimleri, su geçirmez kapı ve kapaklar ile sintine-drenaj sistemleri ve güncel yükleme koşullarının periyodik olarak denetlenmesi gerektiği kaydedildi.

GMO, inceleme sürecinin amacının yalnızca sorumluları tespit etmek değil, benzer kazaların tekrarını önlemek ve deniz seyir emniyetini artırmak olduğunu belirterek, soruşturmayı yakından takip edeceğini ve sürece teknik katkı sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.