Artvin Hopa Kaymakamlığınca, olumsuz hava koşullarına karşı alınacak önlemlerin değerlendirildiği 'Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı' gerçekleştirildi.

Bayram SARAYOĞLU /ARTVİN (İGFA) -Kaymakam Abdullah Arslantürk'ün başkanlığında Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 2025-2026 kış mevsiminde kış şartlarına bağlı olarak genel hayatı olumsuz etkileyebilecek, olağan iş ve hizmet akışını engelleyebilecek ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek olumsuzluklar yaşanmaması için alınan tedbirler ile olası durumlarda uygulanacak ek tedbirler görüşüldü.

Ayrıca, olası kaza ve mahsur kalma durumlarına karşı AFAD, itfaiye, sağlık ekipleri ve güvenlik birimleri arasında koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik planlamalar değerlendirildi.

Toplantıya; İlçe Kaymakamı Abdullah Arslantürk'ün yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Karaibrahimoğlu ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.