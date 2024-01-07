Üniversitelerin güzel sanatlar fakültesi yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin eserlerinin sergileneceği Art Bilkent, 6 – 28 Ocak tarihleri arasında Bilkent Sanat Sokağı’nda olacak.

Bilkent Holding’in önde gelen şirketlerinden Tepe Emlak Yatırım yönetiminde olan Bilkent Center 6 -28 Ocak tarihleri arasında çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Her ay bir üniversitenin güzel sanatlar fakültesini ağırlayacak olan Art Bilkent, RC organizatörlüğünde ve Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu proje danışmanlığında ilk kez gerçekleşecek. Üç hafta boyunca Bilkent Sanat Sokağı’nda sergilenecek olan eserleri Başkentliler yakından inceleme fırsatı bulacak.

Art Bilkent’in ilk konukları Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde doktora ve yüksek lisans öğrencileri olacak. Bilkent Center sizleri sanat dolu bu etkinlikte yolculuk yapmaya davet ediyor.