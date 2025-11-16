Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin Pancar Deposu'nda gerçekleştirdiği Nilüfer Felsefe Buluşmaları'nın bu ayki konuğu Prf. Dr. Hatice Nur Beyaz Erkızan oldu. Erkızan, Aristoteles'in 'dunamis' ve 'energeia' kavramları üzerinden insanın potansiyelini ve iyi yaşamı anlattı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Nilüfer Felsefe Buluşmaları, bu ay da felsefe meraklılarını bir araya getirdi. Pancar Deposu'nda düzenlenen etkinliğin bu ay ki konuğu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hatice Nur Beyaz Beyaz Erkızan oldu.

Aristoteles'in felsefesinin günümüze yansımalarının ele alındığı söyleşide Prof. Dr. Erkızan, 'insanın potansiyeli,' 'etik sorumluluk' ve 'iyi yaşam' temaları üzerinden bir sohbet gerçekleştirdi. Erkızan, Aristoteles'in dunamis (olma/potansiyel) ve energeia (olma/etkinlik) kavramlarını katılımcılara anlattı.

Prof. Dr. Erkızan, bu iki temel kavram eşliğinde, bireyin kendi potansiyelini nasıl gerçekleştirebileceği, bu süreçteki etik sorumlulukların neler olduğunu ve 'iyi bir yaşam' sürmenin felsefi temelleri üzerine analizlerde bulundu.

Etkinlikte, Prof. Dr. Hatice Nur Beyaz Erkızan, katılımcıların sorularını da yanıtladı.