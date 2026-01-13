Bursa'da Arena Eğitim Kurumları tarafından 10-11 Ocak tarihlerinde düzenlenen Arena Bursluluk Sınavı (ABS), yoğun katılımla tamamlandı. Sınav süresince velilere yönelik bilgilendirme toplantıları da düzenlendi.

BURSA (İGFA) - Bursa'da eğitimde vizyoner yaklaşımıyla öne çıkan Arena Eğitim Kurumları'nın her yıl düzenlediği Arena Bursluluk Sınavı (ABS), bu yıl da yoğun ilgi gördü. 10-11 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen sınavda öğrenciler başarılarıyla burs kazanmak için ter dökerken, veliler için eş zamanlı bilgilendirme oturumları yapıldı.

Arena Eğitim Kurumları Genel Koordinatörü ve Ortaokul Müdürü Yusuf Özbakır, kurumun eğitim anlayışında rehberlik sisteminin merkezi bir rol üstlendiğini belirterek, veli-okul iş birliğinin önemine dikkat çekti. Özbakır, bu kapsamda hayata geçirilen 'Anne Baba Okulu' projesiyle ailelerin eğitim sürecine daha aktif katılımının hedeflendiğini ifade etti.

Lise Müdürü Oktay Acar ise Arena'nın uluslararası iş birliklerine vurgu yaparak, Finlandiya eğitim modeli ve Güney Kore'deki kardeş okul ile yürütülen değişim programları sayesinde öğrencilere küresel bir bakış açısı kazandırıldığını söyledi.

Anaokulu ve İlkokul Müdürü Onur Bilgiç de erken yaşta çift dilli eğitimin önemine dikkat çekerek, Arena'da uygulanan 'Bilingual' eğitim modeliyle öğrencilerin İngilizceyi doğal bir öğrenme süreciyle edindiğini belirtti.

Arena Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Celal Arslan ise bursluluk sınavının fırsat eşitliği sağlamadaki rolüne vurgu yaparak, başarılı ve yetenekli öğrencileri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Sınav sonuçlarının, değerlendirme sürecinin ardından Arena Eğitim Kurumları'nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından açıklanacağı bildirildi.

Dereceye giren öğrenciler, farklı oranlarda burs imkânı elde edecek.