YÖK Başkanı Erol Özvar, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvence altında olduğunu ve akademik takvimin planlandığı şekilde sürdürüleceğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Bilgi Üniversitesi'ndeki eğitim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öğrencilerin ve ailelerin endişe etmemesi gerektiğini vurgulayan Özvar, Yükseköğretim Kurulu olarak süreci ilk andan itibaren yakından takip ettiklerini belirtti. Gençlerin eğitim hakkının korunması için gerekli tüm adımların atıldığını ifade eden Özvar, eğitim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam edeceğini söyledi. Üniversite yönetiminden alınan bilgiye göre akademik takvimde herhangi bir değişiklik olmadığını aktaran Özvar, final sınavlarının daha önce ilan edilen program doğrultusunda yapılacağını kaydetti.

Akademik ve idari işleyiş ile bilimsel ve sosyal etkinliklerin de planlandığı şekilde sürdürüleceğini belirten YÖK Başkanı Erol Özvar, öğrencilerden derslerine, sınavlarına ve hedeflerine odaklanmalarını istedi. Özvar ayrıca paylaşımında öğrencilerin, akademik ve idari personelin ve tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

