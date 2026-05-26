Millî Eğitim Bakanlığınca 24-26 Haziran 2026'da İstanbul'da gerçekleştirilecek '4. Millî Eğitim Kongresi: Temel Eğitim'de okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerine yönelik öğretim programları, ölçme ve değerlendirme yaklaşımları, kapsayıcı eğitim uygulamaları başta olmak üzere temel eğitim süreci tüm yönleriyle ele alınacak.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sunulması, temel eğitim alanında yürütülen çalışmaların bilimsel bir perspektifle değerlendirilmesi ve güncel gelişmelerin ele alınması amacıyla '4. Millî Eğitim Kongresi: Temel Eğitim', 24-26 Haziran'da Marmara Üniversitesi Maltepe Yerleşkesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesinde düzenlenecek.



Temel Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde, Marmara Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek kongre; akademisyenleri, öğretmenleri, eğitim yöneticilerini ve eğitim alanındaki diğer paydaşları bir araya getirerek bilgi ve deneyim paylaşımına imkân sağlayacak. Kongrede okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerine yönelik eğitim öğretim süreçleri, öğretim programları, ölçme ve değerlendirme yaklaşımları, kapsayıcı eğitim uygulamaları ile 'eğitimde dijitalleşme' gibi güncel başlıklar ele alınacak. Ayrıca temel eğitim alanında karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri, bilimsel ve uygulama temelli bir bakış açısıyla değerlendirilecek.

Temel eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sunulması hedefiyle düzenlenen kongre kapsamında öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, akademik bilgi ile uygulama arasındaki bağın güçlendirilmesi ve eğitim paydaşları arasındaki iş birliğinin artırılması amaçlanıyor.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre kongreye katılım ve bildiri başvuruları 1 Haziran'a kadar devam edecek.

Başvurular, 'temelegitimkongresi.eba.gov.tr'adresi üzerinden yapılıyor.