Gemlik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği I. Gemlik Proje Pazarı 2026, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yapıldı. 161 öğrencinin katıldığı yarışmada, dereceye giren 9 projeye toplam 145 bin TL ödül verildi.

Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Bursa'da il genelini kapsayan ilk proje pazarı olma özelliği taşıyan 'I. Gemlik Proje Pazarı 2026 Araştırma Projeleri Yarışması', Bursa Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık Öğrenci Merkezi'nde yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Yarışmaya 98 lise öğrencisi, 41 ortaokul öğrencisi ve 22 üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 161 öğrenci ve genç araştırmacı katılım sağladı.

Finale kalan projeler bilimsel niteliği, özgün yönü ve uygulanabilirliğiyle dikkat çekti. Değerlendirme sürecinin son aşaması Bursa Uludağ Üniversitesi akademisyenleri tarafından titizlikle yürütüldü. Alanında uzman öğretim üyeleri projeleri; özgünlük, uygulanabilirlik, toplumsal katkı ve bilimsel yaklaşım kriterlerine göre değerlendirdi. Ortaokul, lise ve üniversite kategorilerinde dereceye giren toplam 9 proje, büyük ödülün sahibi oldu. Yarışmada toplam 145 bin TL ödül dağıtılarak genç bilim insanlarının projeleri desteklendi.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri; düzenlenen törenle verilirken yer tahsisi için Uludağ Üniversitesi organizasyona destek veren sponsor firmalara plaket verilerek teşekkür edildi. Bu yıl 1.si büyük bir başarıyla gerçekleştirilen Gemlik proje pazarı yarışmasının önümüzdeki senelerde de yapılarak geleneksel hale getirileceği ifade edildi