Türkiye'de Ar-Ge faaliyetlerine yönelik toplam dolaylı vergi teşviki 2025 yılında yüzde 59,5 artarak 169 milyar 33 milyon TL'ye yükseldi. Teşviklerden 11 bin 835 girişim yararlanırken, desteğin yüzde 61,8'i büyük ölçekli işletmelere gitti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin dolaylı Ar-Ge teşvik verilerini açıkladı.

Buna göre Ar-Ge faaliyetlerine yönelik toplam vergi teşviki 2024'te 105 milyar 977 milyon TL iken, 2025'te yüzde 59,5 artışla 169 milyar 33 milyon TL oldu.

Teşviklerin 86 milyar 105 milyon TL'si gelir vergisi stopajı, 81 milyar 63 milyon TL'si kurumlar vergisi, 1 milyar 725 milyon TL'si gelir vergisi ve 141 milyon TL'si KDV desteğinden oluştu. Böylece toplam desteğin yüzde 50,9'unu gelir vergisi stopaj teşviki oluşturdu.

TEŞVİKLERDEN 11 BİN 835 GİRİŞİM YARARLANDI

2025 yılında Ar-Ge vergi teşviklerinden yararlanan girişim sayısı 11 bin 835 olarak kaydedildi. Bu girişimlerin 6 bin 98'i bilgi ve iletişim, 2 bin 421'i imalat, 1.627'si ise mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe yer aldı.

4691 sayılı Kanun kapsamında gelir ve kurumlar vergisi Ar-Ge teşviki 43 milyar 227 milyon TL, 5746 sayılı Kanun kapsamındaki teşvik ise 39 milyar 561 milyon TL oldu.

TEŞVİKLERİN YÜZDE 61,8'İ BÜYÜK İŞLETMELERE

Ar-Ge teşviklerinden yararlanan girişimlerin yüzde 89,5'ini KOBİ'ler oluşturdu. Ancak toplam dolaylı Ar-Ge teşviklerinin yalnızca yüzde 38,2'si KOBİ'lere gitti.

Büyük ölçekli işletmeler ise yararlanıcıların yüzde 10,5'ini oluşturmasına rağmen teşviklerin yüzde 61,8'ini aldı. KOBİ'lere sağlanan toplam 64 milyar 596 milyon TL dolaylı Ar-Ge teşvikinin yüzde 61,1'i orta ölçekli, yüzde 32,1'i küçük ölçekli ve yüzde 6,8'i mikro ölçekli girişimlere aktarıldı.